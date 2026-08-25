Miami Heat'in kadrosundaki son boşlukları doldurmak için Nick Richards, Gabe Vincent ve Keshad Johnson ile ilgilendiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre Miami Heat, serbest oyuncu piyasasında Nick Richards, Gabe Vincent ve Keshad Johnson'ı takip ediyor.
Kadrosunda şu anda 13 oyuncu bulunan Miami, Klay Thompson ile iki yıllığı 11.5 milyon dolarlık sözleşme imzalamasının ardından ilk apron sınırının yaklaşık 5.2 milyon dolar altında bulunuyor.
Heat'in mevcut mali durumu, takımın veteran minimum kontratlarla iki oyuncuyu daha kadrosuna katmasına olanak tanıyor.
Miami'nin ilgilendiği isimlerden Richards, geçtiğimiz sezon Chicago Bulls ve Phoenix Suns formalarıyla 5.8 sayı ve 5.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Heat'in eski oyuncularından Gabe Vincent da kulübün radarındaki isimler arasında yer alırken, Keshad Johnson da Miami'nin kadrosunu tamamlamak adına değerlendirdiği seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Kadrosunda şu anda 13 oyuncu bulunan Miami, Klay Thompson ile iki yıllığı 11.5 milyon dolarlık sözleşme imzalamasının ardından ilk apron sınırının yaklaşık 5.2 milyon dolar altında bulunuyor.
Heat'in mevcut mali durumu, takımın veteran minimum kontratlarla iki oyuncuyu daha kadrosuna katmasına olanak tanıyor.
Miami'nin ilgilendiği isimlerden Richards, geçtiğimiz sezon Chicago Bulls ve Phoenix Suns formalarıyla 5.8 sayı ve 5.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Heat'in eski oyuncularından Gabe Vincent da kulübün radarındaki isimler arasında yer alırken, Keshad Johnson da Miami'nin kadrosunu tamamlamak adına değerlendirdiği seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.