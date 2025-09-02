Haber Tarihi: 02 Eylül 2025 11:20 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 11:20

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?
Abone Ol
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak öğrenci yurtlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularının başladığını açıklayan Bakan Bak, başvuruların 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Bakan Bak, açıklamasında şunları ifade etti:

"Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz"
"An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi? Gündem İlkay Gündoğan yerli statüsünde mi, yabancı statüsünde mi?
Gençlerbirliği'nden Sensi'ye teklif! Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nden Sensi'ye teklif!
Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu piyangosu Fenerbahçe Bodrum FK'ya Kerem Aktürkoğlu piyangosu
KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Gündem KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye yanıtı! Fenerbahçe Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye yanıtı!
Beşiktaş'a Djiku için tek rakip Rusya'dan! Beşiktaş Beşiktaş'a Djiku için tek rakip Rusya'dan!
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı? Gündem İsmail Küçükkaya, Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Fenerbahçe'den 8 numara hamlesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'den 8 numara hamlesi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Uğurcan Çakır, Galatasaray'da!
2
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni
3
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ikna edildi
4
Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır'dan açıklama
5
Galatasaray için geliyor: İlkay Gündoğan
6
Fenerbahçe'de ayrılık: Sofyan Amrabat
7
Fenerbahçe, transferi açıkladı: Ederson!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.