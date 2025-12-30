Sakaryaspor'da Hakan Kutlu dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adamını açıkladı.



Yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin, Hakan Kutlu!" denildi.



53 yaşındaki teknik adam, son olarak Van Spor FK'da görev almış ve 9 Aralık 2025 tarihinde kulüpten ayrılmıştı.



