15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-066'
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
1-0DA
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
0-1DA
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-0DA
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-029'
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-029'
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
1-169'
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
2-065'
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
0-029'
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-130'
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-029'
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
1-170'
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
1-029'
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Gabriel Brazao: "Beşiktaş'tan teklif aldım"

Santos forması giyen Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan teklif aldığını söyledi.

calendar 15 Mart 2026 17:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Santos forması giyen Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao, Beşiktaş ile ilgili bir itirafta bulundu.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlılrdan teklif aldığını doğruladı.

Brazao, "Geçen yıl ve bu yıl birkaç teklif aldım. Sonuncusu Beşiktaş'tan geldi. Santos ile doğrudan görüştüler." dedi.

Sözlerine devam eden Gabriel Brazao, "İyi iş çıkardığınız anda önemli kulüpler sizi takip etmeye ve izlemeye başlar. Bu benim için de oluyor ve kararları kulüp ile birlikte alıyoruz." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

TNT Sports'un ara transfer döneminde konuyla ilgili haberine göre; Beşiktaş, Brezilyalı kalecinin transferi için Santos'a yaklaşık 7 milyon euro'luk bir bonservis bedeli teklif etti. Anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 pay olduğu da belirtildi.

Haber detayında, siyah beyazlıların Brazao'ya mevcut maaşında önemli bir artış içeren 4 yıllık bir sözleşme önerdiği de kaydedildi.

Santos, Beşiktaş'tan gelen bu teklifi geri çevirdi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Brazao'nun, Santos ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.