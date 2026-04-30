Gabriel Sara'ya Premier Lig'den talip çıktı!

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara transferin gözdesi konumunda. Bir süredir Napoli'nin kıskacında olan 26 yaşındaki futbolcuya İngiltere Premier Lig'den de talip çıktı.

calendar 30 Nisan 2026 12:46
Galatasaray'ın 2024-25 sezonu başında Norwich'ten 18 milyon euroya transfer ettiği Gabriel Sara, ilk geldiği dönemde tartışılsa da ilerleyen süreçte büyük bir ivme yakaladı.

Galatasaray orta sahasının en kritik parçalarından biri haline gelen Gabriel Sara, Avrupa'nın önemli ekiplerinin dikkatini çekti. Brezilyalı futbolcu için Napoli'den sonra şimdi de Aston Villa devreye girdi.

Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Aston Villa, Gabriel Sara transferi için Galatasaray'la görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcu için ne kadar bonservis talep edeceği merak konusu.

SARA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2802 dakika sahada kalan Sara, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
