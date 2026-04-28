İtalya'da Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!

Beşiktaş'ın sezon başında 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için İtalya macerası zorlu bir viraja girdi.



Mart ayının ortasından bu yana adeta formayı unutan ve İtalyan basını tarafından 'kayıp' olarak nitelendirilen milli oyuncunun rotasyonda dahi yer bulamaması büyük bir şaşkınlık yaratmış durumda.





"SEMİH KILIÇSOY'A NE OLDU"



Tuttomercatoweb, genç oyuncunun takımdaki durumunu sorguladığı analizinde "Semih Kılıçsoy'a ne oldu? Sezonun ilk bölümünü Cagliari formasıyla başrolde geçiren 2005 doğumlu Türk santrfor, teknik direktör Fabio Pisacane'nin radarından tamamen çıkmış görünüyor. Teknik direktör, haftalardır onun yerine Folorunsho'dan Borrelli'ye, hatta Atalanta maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 2007 doğumlu Paul Mendy'ye kadar farklı oyuncuları tercih ediyor." ifadelerini kullandı.





"FİZİKSEL GARANTİ VERMİYOR"



Semih'in yaklaşık bir buçuk aydır ilk 11 yüzü görmediğine dikkat çekilirken, teknik direktör Fabio Pisacane'nin oyuncusu hakkındaki eleştirileri de durumu özetliyor.



Pisacane, Inter maçının ardından yaptığı açıklamada genç yıldızın antrenman ve azim konusundaki eksikliğine vurgu yaparak "Şu anda fiziksel açıdan bana garanti vermiyor." dedi.





"BONSERVİSİ YÜKSEK"



Yaşanan bu süreç, oyuncunun geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İtalyan basını, mevcut şartlarda opsiyonun kullanılmasının zor olduğunu belirterek "Semih Kılıçsoy'un az süre alması, Cagliari'deki geleceğini hakkındaki şüpheleri yeniden alevlendirdi. Kadroda şu an pek tercih edilmeyen futbolcu için 12 milyon euro satın alma opsiyonu yüksek görünüyor ancak Semih Kılıçsoy'un teknik direktörünü yeniden ikna etmek için bir aylık süresi daha var." değerlendirmesini paylaştı.





PERFORMANSI



Cagliari formasıyla bu sezon toplam 25 maçta 1089 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, takımı adına toplam 4 gollük katkı sağladı.







