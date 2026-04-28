İtalya'da Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!

İtalya'nın önde gelen spor sitesi Tuttomercatoweb, milli yıldızımız Semih Kılıçsoy'un performansını manşetlerine taşıyarak; formsuzluğunun sebebini açıkladı.

28 Nisan 2026 18:35
Fotoğraf: X.com
İtalya'da Semih Kılıçsoy şaşkınlığı!
Beşiktaş'ın sezon başında 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için İtalya macerası zorlu bir viraja girdi.

Mart ayının ortasından bu yana adeta formayı unutan ve İtalyan basını tarafından 'kayıp' olarak nitelendirilen milli oyuncunun rotasyonda dahi yer bulamaması büyük bir şaşkınlık yaratmış durumda.

"SEMİH KILIÇSOY'A NE OLDU"

Tuttomercatoweb, genç oyuncunun takımdaki durumunu sorguladığı analizinde "Semih Kılıçsoy'a ne oldu? Sezonun ilk bölümünü Cagliari formasıyla başrolde geçiren 2005 doğumlu Türk santrfor, teknik direktör Fabio Pisacane'nin radarından tamamen çıkmış görünüyor. Teknik direktör, haftalardır onun yerine Folorunsho'dan Borrelli'ye, hatta Atalanta maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 2007 doğumlu Paul Mendy'ye kadar farklı oyuncuları tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL GARANTİ VERMİYOR"

 Semih'in yaklaşık bir buçuk aydır ilk 11 yüzü görmediğine dikkat çekilirken, teknik direktör Fabio Pisacane'nin oyuncusu hakkındaki eleştirileri de durumu özetliyor.

Pisacane, Inter maçının ardından yaptığı açıklamada genç yıldızın antrenman ve azim konusundaki eksikliğine vurgu yaparak "Şu anda fiziksel açıdan bana garanti vermiyor." dedi.

"BONSERVİSİ YÜKSEK"

Yaşanan bu süreç, oyuncunun geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. İtalyan basını, mevcut şartlarda opsiyonun kullanılmasının zor olduğunu belirterek "Semih Kılıçsoy'un az süre alması, Cagliari'deki geleceğini hakkındaki şüpheleri yeniden alevlendirdi. Kadroda şu an pek tercih edilmeyen futbolcu için 12 milyon euro satın alma opsiyonu yüksek görünüyor ancak Semih Kılıçsoy'un teknik direktörünü yeniden ikna etmek için bir aylık süresi daha var." değerlendirmesini paylaştı.

PERFORMANSI

 Cagliari formasıyla bu sezon toplam 25 maçta 1089 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, takımı adına toplam 4 gollük katkı sağladı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
