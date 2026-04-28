28 Nisan
PSG-Bayern Munih
22:00
28 Nisan
Southampton-Ipswich Town
21:45
28 Nisan
Stockport County-Port Vale
21:45
28 Nisan
Peterborough-Mansfield Town
21:45
28 Nisan
Northampton Town-Barnsley
21:45
28 Nisan
Feirense-Torreense
20:00

Manchester United'da ayrılık sinyali: Ugarte

Manuel Ugarte, sezon sonunda Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanırken İtalya ve Türkiye'den talipleri bulunuyor.

calendar 28 Nisan 2026 18:23
Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Uruguaylı orta saha oyuncusunun sezon sonunda İngiliz devine veda etmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. 

İTALYA VE TÜRKİYE DEVREDE

Haberde, Ugarte'ye başta İtalya olmak üzere Türkiye'den de kulüplerin ciddi ilgi gösterdiği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
