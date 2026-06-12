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Altay'da Ahmet Nur Çebi ile yol haritası netleşiyor

Altay'a yatırım yapması beklenen Ahmet Nur Çebi ile yeni bir görüşme gerçekleşti. Kulübün devri konusunda üç kez bir araya gelen Altay Başkanı Sinan Kanlı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi, perşembe günü siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden TFF eski başkanı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret ederek yol haritasını çizme adına olumlu bir görüşme yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 13:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Ahmet Nur Çebi ile yol haritası netleşiyor
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3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar TL'ye ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay; Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı.

Kulübün devri konusunda üç kez bir araya gelen Altay Başkanı Sinan Kanlı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi, perşembe günü siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden TFF eski başkanı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret ederek yol haritasını çizme adına olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

Anlaşma sağlanması halinde Ahmet Nur Çebi'nin vereceği destekle ilk etapta puan silme cezalarına neden olan FIFA dosyalarını sırasıyla çözüme kavuşturmayı ve mevcut kadrodaki oyuncuların alacaklarını ödemeyi planlayan İzmir temsilcisinin ilerleyen süreçte transfer yasağını kaldırarak üst liglerle yükselmesi hedefleniyor. Ahmet Nur Çebi'nin bu süreçte kulübe dışarıdan destek vermesi, Süper Lig hedefine ulaşıldığında ise devir işleminin gerçekleştirilip futbolun patronun Ahmet Nur Çebi olması bekleniyor.

BAŞKAN SİNAN KANLI UMUTLU KONUŞTU

Altay Başkanı Sinan Kanlı yaptığı açıklamada, "Büyük Altay'ın sağlam temeller üzerinde tekrar hak ettiği yere geri dönülmez bir şekilde gelebilmesi için camia büyüğümüz Sayın Mahmut Özgener ve Sayın Ahmet Nur Çebi ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel günler için biraz daha yorulmamız ve biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" sözleriyle camiaya umut dolu bir mesaj verdi.

RECEP SARI: "ALTAY YENİDEN AYAĞA KALKIYOR"

Altay Yönetim Kurulu Üyesi Recep Sarı, siyah-beyazlı kulübün ayağa kalkamayacağını söyleyenler olduğunu belirterek, "Ama bu büyük arma hiçbir zaman pes etmedi. Bu kulüp için mücadele edenlere, fedakarlık gösterenlere ve en zor günlerde bile inancını kaybetmeyen büyük Altay taraftarına sonsuz teşekkürler. Bugün yeniden umutla geleceğe bakıyoruz. Çünkü Altay, küllerinden doğmayı her zaman başarmıştır. İyi günde değil, en zor günde yanında olanlarla birlikte. Büyük Altay yeniden ayağa kalkıyor. Ayağa kalkamaz dediler. Yanıldılar. Çünkü bu Altay" ifadelerine yer verdi.

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