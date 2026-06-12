Jayden Oosterwolde için iki teklif yolda!

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, transferde İtalyan ekiplerini peşine taktı.
İtalya'dan Roma ve teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getiren Bologna, Hollandalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
İKİ TEKLİF YOLDA
Sarı-lacivertlilerde yeni yönetimin seçilmesi sonrası iki İtalyan ekibinin de teklif hazırlıklarını tamamladığı ve önümüzdeki hafta pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de gelecek tekliflerle birlikte yeni teknik direktörün raporu da 25 yaşındaki savunma oyuncusunun geleceği için etkili olacak.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
İtalya'dan Roma ve teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getiren Bologna, Hollandalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
İKİ TEKLİF YOLDA
Sarı-lacivertlilerde yeni yönetimin seçilmesi sonrası iki İtalyan ekibinin de teklif hazırlıklarını tamamladığı ve önümüzdeki hafta pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de gelecek tekliflerle birlikte yeni teknik direktörün raporu da 25 yaşındaki savunma oyuncusunun geleceği için etkili olacak.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Oosterwolde'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.