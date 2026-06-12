Beşiktaş'tan Lucas Chevalier için yeni teklif hazırlığı

Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkiler arasında kale de yer alıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların, listesine giren son isim Lucas Chevalier oldu.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki file bekçisini kiralamak için kulübü PSG'ye teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak Fransız ekibinin geçen sezon 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Chevalier'i bonservisiyle birlikte satmayı planladığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu yeni bir teklifle PSG'nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.
Ligue 1 temsilcisinde kaleyi Matvey Safonov'a kaptıran genç eldivenin, ilk başta ayrılığa sıcak bakmasa da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.
YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki file bekçisini kiralamak için kulübü PSG'ye teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak Fransız ekibinin geçen sezon 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Chevalier'i bonservisiyle birlikte satmayı planladığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu yeni bir teklifle PSG'nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.
Ligue 1 temsilcisinde kaleyi Matvey Safonov'a kaptıran genç eldivenin, ilk başta ayrılığa sıcak bakmasa da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.