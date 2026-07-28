Roberto Mancini, İtalya'ya geri döndü

Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'na geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için 61 yaşındaki Mancini ile anlaşma sağladı.
İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu." ifadesi kullanıldı.
Mancini, daha önce 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve takımıyla birlikte 2021'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.
GATTUSO'YA VEDA
Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek'e penaltılarla kaybeden İtalya, Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirmişti.
Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da Gattuso ile yollar ayrılmıştı.
İtalya Milli Takımı'nda Gattuso'nun vedası sonrası teknik direktörlük görevi için Antonio Conte, Pep Guardiola ve Andrea Pirlo gibi isimler de gündeme gelmişti.
İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, milli takımın yeni teknik direktörü oldu." ifadesi kullanıldı.
Mancini, daha önce 2018-2023 yılları arasında İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve takımıyla birlikte 2021'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.
GATTUSO'YA VEDA
Gennaro Gattuso yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Bosna Hersek'e penaltılarla kaybeden İtalya, Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirmişti.
Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'da Gattuso ile yollar ayrılmıştı.
İtalya Milli Takımı'nda Gattuso'nun vedası sonrası teknik direktörlük görevi için Antonio Conte, Pep Guardiola ve Andrea Pirlo gibi isimler de gündeme gelmişti.