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Carlo Holse, MLS'e transfer oldu

MLS ekiplerinden St. Louis City, Samsunspor'dan Carlo Holse'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 16:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Carlo Holse, MLS'e transfer oldu
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MLS ekiplerinden St. Louis City, Samsunspor'dan Carlo Holse'yi renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 27 yaşındaki Danimarkalı 10 numara Holse ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan St. Louis City, bu transfer için Samsunspor'a 5.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



SAMSUNSPOR'DAN VEDA

Samsunspor, Carlo Holse için veda paylaşımında bulundu.

Samsunspor'un paylaşımı şu şekilde:

"Atatürklü Arma'yı her zaman gururla temsil ettin, üç sezon boyunca goller ve asistlerin yanında büyük anılar da bıraktın.

Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi'nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın, ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun.

Mücadelen, karakterin ve duruşunla Büyük Samsunspor Taraftarı'nın gönlünde her zaman özel bir yerin olacak.

Birlikte yaşadığımız unutulmaz anılar için teşekkür ederiz, Carlo. İyi ki yollarımız kesişti...

Yolun açık olsun!"

SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Samsunspor'da 3 sezonda 114 maçta süre bulan Carlo Holse, 22 gol attı ve 14 asist yaptı.

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