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Ruben Amorim'den Rafael Leao sözleri!

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Rafael Leao ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ruben Amorim'den Rafael Leao sözleri!
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Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, takımın kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Rafael Leao ile ilgili de konuştu.

Ruben Amorim, Rafael Leao ile birlikte Dünya Kupası'ndan dönecek oyuncuları Luka Modric ve Gonçalo Ramos gibi isimlerle görüşeceğini söyledi.

Amorim, "Benim için en önemli şey takım. Dünya Kupası'ndan dönen tüm oyuncularla konuşup neler yapacağımızı anlatacağım. Bazı oyuncularımız hakkında birçok söylenti olduğunu biliyorum ama bir şeyler değişene kadar onlar hala bizim oyuncumuz." dedi.

Ruben Amorim, "Herkes takımda yer almak için sıkı çalışacak, bu kesin. Her oyuncu farklı bir insan olduğu için farklı davranıyorum ancak kurallar herkes için geçerlidir, çok net." diye konuştu.

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