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Trabzonspor'da Dario Osorio ısrarı

Trabzonspor, Midtjylland'dan Dario Osorio'yu gündeminde tutmaya devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 10:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Dario Osorio ısrarı
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Trabzonspor, sağ kanat takviyesi doğrultusunda Midtjylland'ın Şilili yıldızı Dario Osorio'nun peşini bırakmıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Midtjylland, 22 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak bakıyor ancak Osorio'nun menajeri, diğer teklifleri görmek adına süreci ağırdan alıyor ve talepleri yüksek tutması transferi çıkmaza sokuyor.

Diğer kulüplerin aradan çekilmesini ve oyuncu tarafının ikna edilmesini bekleyen Trabzonspor, kulübünün 20 milyon Euro seviyelerinde bir beklentiye sahip olduğu22 yaşındaki futbolcu için için tüm şartları zorluyor.

Midtjylland'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Dario Osorio, 8 gol attı ve 10 asist yaptı.

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