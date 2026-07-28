27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
0-3
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
1-1
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
4-0
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
6-0
27 Temmuz
Haecken-AIK
0-0

İsmail Kartal'dan Gornik'e karşı 2 rötuş

İsmail Kartal, Górnik Zabrze deplasmanında kadroda iki değişiklik yapacak. Kaleyi Ederson'a teslim etmeyi planlayan sarı-lacivertli teknik adamın, Kadıköy'de yedek soyunan Marco Asensio'ya da 11'de forma vermesi bekleniyor

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 08:48
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan Gornik'e karşı 2 rötuş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze ile yarın akşam Polonya'da oynayacakları rövanş maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadıköy'de 1-0 mağlup ettikleri Gornik Zabrze'nin kendi evinde ofansif bir futbol oynamaya çalışacağını düşünen Kartal 11'ini buna göre oluşturacak.

EDERSON VE ASENSIO'YA GÖREV

Deneyimli hoca kaleyi Ederson'a teslim edecek. Savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Levent yer alacak. Orta sahada Guendouzi, Asensio ve Fred'in yer alması bekleniyor. İlk maçta yedek soyunan Asensio rövanşta 11'de görev yapacak. Bartuğ büyük olasılıkla yedek bekleyecek.

Hücum hattında yine Kerem, İrfan Can Kahveci ve Talisca'nın görev yapması bekleniyor. Mason Greenwood yüzde 100 hazır olmadığı için yedekler arasında yer alacak. Teknik patron İsmail Kartal'ın İngiliz yıldızı Kadıköy'de olduğu gibi ikinci yarıda sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.

AKE'YE ŞANS TANIYABİLİR

Diğer yandan İsmail Kartal'ın sol stoperde Oosterwolde yerine yeni transfer Nathan Ake'ye şans tanıyabileceği aktarıldı. Skriniar'ın yanında Aké'nin oynaması halinde Oosterwolde'nin sol bekte görevlendirilmesi bekleniyor. Oosterwolde, Kadıköy'deki maçta ilk 11'de çıkmış, ikinci yarıda sol stoper pozisyonunda oynamıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.