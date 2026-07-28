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Galatasaray ve Beşiktaş'a Lucumi'de yeni rakip!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Lucumi için Como devreye girdi. İtalyan ekibi, Kolombiyalı stoperin transferi için Bologna ile görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 00:31 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 00:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray ve Beşiktaş'a Lucumi'de yeni rakip!
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jhon Lucumi için Serie A'dan yeni bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Como, Bologna forması giyen Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'nin transferi için görüşmelere başladı. Haberde, Juventus'un da uzun süredir 28 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Lucumi'nin adı transfer döneminde Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Kolombiyalı savunmacı için girişimlerde bulunurken, Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer aldı.

COMO DEVREDE

Como'nun transfer çalışmalarını sürdürdüğü ve Lucumi için Bologna ile resmi temaslara başladığı aktarılırken, transfer yarışında Juventus'un da yer aldığı ifade edildi.

BOLOGNA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Bologna CEO'su Claudio Fenucci, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Lucumi'nin ayrılığına kapıyı aralamıştı.

Fenucci, "Jhon Lucumi ayrılabilir çünkü geçen yıl ona böyle bir söz vermiştik. Ondan bir yıl daha kalmasını istedik ve gelecek yıl (bu yaz) iyi ve uygun bir teklif gelirse ayrılabileceğine söz verdik. Uygun bir teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Gelirse ona istediğini vereceğiz, aksi durumda bizimle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Bologna formasıyla 43 resmi maça çıkan Jhon Lucumi, takımına 1 gol ve 1 asist katkısı sağladı.

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