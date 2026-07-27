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Fenerbahçe'den Leao için Milano çıkarması!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Rafael Leao transferi için Milano'da Milan yetkilileriyle görüşme gerçekleştirecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 20:28 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 20:33
Fenerbahçe'den Leao için Milano çıkarması!
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Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Rafael Leao transferi için Milan yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek üzere Milano'da.

FENERBAHÇE'DEN LEAO İÇİN KRİTİK TEMAS

Fenerbahçe, Rafael Leao transferinde temaslarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetici Cihan Kamer, transfer görüşmeleri için Milano'da Milan yetkilileriyle bir araya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ 40M€

İtalyan ekibinin 26 yaşındaki yıldız için bonuslarla birlikte en az 50 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Tarafların değerlendirdiği alternatif formül ise satın alma zorunluluğu içeren kiralama modeli.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Rafael Leao transferini 40 milyon euro veya daha düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor. Bir süredir oyuncunun temsilcisiyle görüşen sarı-lacivertliler, transfer şartlarını netleştirmek için Milan ile yüz yüze görüşecek.

AMORIM İLE İLK GÖRÜŞME

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'in, Avustralya kampında Rafael Leao ile ilk kez yüz yüze görüşeceği kaydedildi. Ancak İtalyan basını, bu görüşmenin oyuncunun geleceğine ilişkin mevcut tabloyu değiştirmesinin zor olduğunu yazdı.

MILAN'A 50 MİLYON EUROYA MAL OLDU

Milan, Rafael Leao'yu 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon avro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.

Bir dönem piyasa değeri 90 milyon euroya kadar yükselen Portekizli futbolcunun güncel değerinin 50 milyon avro olduğu belirtildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

10 Haziran 1999 doğumlu olan Rafael Leao, sol kanadın yanı sıra 10 numara ve santrfor bölgelerinde görev yapabiliyor. 1,88 metre boyundaki Portekizli futbolcunun Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

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