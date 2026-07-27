CANLI | Galatasaray - Venezia

Galatasaray Futbol Takımı, yarın İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Venezia ile karşılaşıyor. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 0
VENEZIA: 1
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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Galatasaray'ın 11'i: Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Roland Sallai, Victor Osimhen
Yedekler: Arda Yılmaz, Enes Büyük, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Sivaslıoğlu, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, Barış Alper Yılmaz, Renato Ngaha, Berat Luş, Ada Yüzgeç
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CANLI SKOR:
GALATASARAY: 0
VENEZIA: 1
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'ın 11'i: Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Roland Sallai, Victor Osimhen
Yedekler: Arda Yılmaz, Enes Büyük, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Sivaslıoğlu, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, Barış Alper Yılmaz, Renato Ngaha, Berat Luş, Ada Yüzgeç
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPOR KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ!