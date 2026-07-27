27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
0-068'
27 Temmuz
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27 Temmuz
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CANLI | Galatasaray - Venezia

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Venezia ile karşı karşıya geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 20:54 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 22:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Galatasaray - Venezia
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Galatasaray Futbol Takımı, yarın İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Venezia ile karşılaşıyor. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

GALATASARAY: 0 

VENEZIA: 1

(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

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Galatasaray'ın 11'i: Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Roland Sallai, Victor Osimhen

Yedekler: Arda Yılmaz, Enes Büyük, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Sivaslıoğlu, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, Barış Alper Yılmaz, Renato Ngaha, Berat Luş, Ada Yüzgeç



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