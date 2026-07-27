Santarelli, Türk voleyboluna damga vurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, ay-yıldızlı ekibin başında elde ettiği başarılarla Türk voleyboluna damga vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye, Santarelli yönetimindeki dördüncü madalyasını kazandı.
3 ALTIN, 1 GÜMÜŞ MADALYA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına 27 Aralık 2022'de geçen 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Türkiye ile 3 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.
Ay-yıldızlılar, Santarelli yönetiminde 2023 ve 2026 FIVB Milletler Ligi ile 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Milli takım, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
2023 TÜRKİYE'NİN ALTIN YILI OLDU
Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 2023 yılında iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı.
Filenin Sultanları, 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye, elde ettiği başarıların ardından 2023 yılında FIVB Dünya Sıralaması'nın zirvesine çıktı.
OLİMPİYATLARDA TARİH YAZDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Olimpiyat elemelerini 7'de 7 yaparak namağlup tamamlayan Türkiye, Paris'teki üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.
DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK FİNAL
Türkiye, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda da tarihî bir başarıya imza attı.
Finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, dünya ikinciliğine ulaştı ve organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandı.
VNL'DE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye, bu sonuçla Santarelli yönetimindeki üçüncü altın ve toplam dördüncü madalyasını elde etti.
84 MAÇTA 64 GALİBİYET
Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında 84 resmi karşılaşmaya çıktı.
Bu maçların 64'ünü kazanan ay-yıldızlı ekip, İtalyan başantrenör yönetiminde yüzde 76'lık galibiyet oranı yakaladı.
Türkiye, Santarelli döneminde VNL'de oynadığı 56 maçın 40'ını kazanırken Dünya Şampiyonası'nı 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamladı.
Olimpiyat elemelerindeki 7 maçını da kazanan milliler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Türkiye, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise 8'de 8 yaparak kupaya uzandı.
SIRADAKİ HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL şampiyonluğunun ardından rotasını Avrupa Şampiyonası'na çevirdi.
Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda altın madalya için mücadele edecek.
Avrupa Şampiyonası'nın bir grubu ile final etabı İstanbul'da oynanacak.
3 ALTIN, 1 GÜMÜŞ MADALYA
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına 27 Aralık 2022'de geçen 45 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Türkiye ile 3 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.
Ay-yıldızlılar, Santarelli yönetiminde 2023 ve 2026 FIVB Milletler Ligi ile 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Milli takım, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
2023 TÜRKİYE'NİN ALTIN YILI OLDU
Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 2023 yılında iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşadı.
Filenin Sultanları, 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye, elde ettiği başarıların ardından 2023 yılında FIVB Dünya Sıralaması'nın zirvesine çıktı.
OLİMPİYATLARDA TARİH YAZDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Olimpiyat elemelerini 7'de 7 yaparak namağlup tamamlayan Türkiye, Paris'teki üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.
DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK FİNAL
Türkiye, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda da tarihî bir başarıya imza attı.
Finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, dünya ikinciliğine ulaştı ve organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandı.
VNL'DE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Türkiye, bu sonuçla Santarelli yönetimindeki üçüncü altın ve toplam dördüncü madalyasını elde etti.
84 MAÇTA 64 GALİBİYET
Daniele Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başında 84 resmi karşılaşmaya çıktı.
Bu maçların 64'ünü kazanan ay-yıldızlı ekip, İtalyan başantrenör yönetiminde yüzde 76'lık galibiyet oranı yakaladı.
Türkiye, Santarelli döneminde VNL'de oynadığı 56 maçın 40'ını kazanırken Dünya Şampiyonası'nı 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamladı.
Olimpiyat elemelerindeki 7 maçını da kazanan milliler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Türkiye, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda ise 8'de 8 yaparak kupaya uzandı.
SIRADAKİ HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL şampiyonluğunun ardından rotasını Avrupa Şampiyonası'na çevirdi.
Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda altın madalya için mücadele edecek.
Avrupa Şampiyonası'nın bir grubu ile final etabı İstanbul'da oynanacak.