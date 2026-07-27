Musiala için Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın gündemine gelen ve sarı-kırmızılıların anlaşma haberlerini yalanladığı Jamal Musiala için yeni bir gelişme yaşandı.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman futbolcunun avukatı Christian Schmid, Kaya Temel'e konuştu.
Schmid, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Galatasaray ile bir görüşmemiz olmadı. Musiala, Münih'te devam edecek." dedi.
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Musiala'nın, Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman futbolcunun avukatı Christian Schmid, Kaya Temel'e konuştu.
Schmid, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Galatasaray ile bir görüşmemiz olmadı. Musiala, Münih'te devam edecek." dedi.
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Musiala'nın, Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.