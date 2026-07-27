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Musiala için Galatasaray açıklaması

Jamal Musiala'nın avukatı Christian Schmid, Alman oyuncunun Bayern Münih'te kalacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 13:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Musiala için Galatasaray açıklaması
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Galatasaray'ın gündemine gelen ve sarı-kırmızılıların anlaşma haberlerini yalanladığı Jamal Musiala için yeni bir gelişme yaşandı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman futbolcunun avukatı Christian Schmid, Kaya Temel'e konuştu.

Schmid, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Galatasaray ile bir görüşmemiz olmadı. Musiala, Münih'te devam edecek." dedi.

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Jamal Musiala, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Musiala'nın, Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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