Fernando Muslera'dan Dünya Kupası itirafı: 'Acı çektim'

2026 Dünya Kupası'nın ardından yaşadığı zorlu süreci anlatan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Estudiantes taraftarının kendisine gösterdiği desteğin çok anlamlı olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FUTBOLUN BANA BU KADAR ACI ÇEKTİRECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Tecrübeli kaleci, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:
"Bugün gördüğüm karşılama bana hem acı hem de mutluluk verdi. Sadece taraftarlardan değil, kulüp içinden ve Dünya Kupası'nın ardından takım arkadaşlarımdan da çok destek mesajı aldım. Futbolun bana bu kadar acı çektireceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten iyi günler geçirmedim. Neler yaşandığını ve bunun nasıl geliştiğini biliyorum. Ama bunların üstesinden nasıl geleceğimi de biliyorum. Her zaman söyledim, keşke bu tür zorluklar daha fazla gelse çünkü onlar beni daha da güçlendiriyor. Ben böyle biriyim ve meydan okumaları bu şekilde karşılıyorum."
Muslera, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları karşısında kritik goller yedikten sonra, İspanya maçında da hata yapmış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Tecrübeli file bekçisi, teknik direktör Bielsa ile birlikte eleştiri oklarının hedefine konmuştu.
DÖNDÜĞÜNE PİŞMAN OLDU!
4 yıl aranın ardından Uruguay Milli Takımı'na dönen Muslera için Dünya Kupası tam bir kabus oldu. Bielsa'nın öğrencileri grupta Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile berabere kalırken İspanya'ya 1-0 yenilip elendi. Federasyon da özel jeti iptal edince oyuncular tarifeli uçaklarla ülkelerine döndü.
Tecrübeli kaleci, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:
"Bugün gördüğüm karşılama bana hem acı hem de mutluluk verdi. Sadece taraftarlardan değil, kulüp içinden ve Dünya Kupası'nın ardından takım arkadaşlarımdan da çok destek mesajı aldım. Futbolun bana bu kadar acı çektireceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten iyi günler geçirmedim. Neler yaşandığını ve bunun nasıl geliştiğini biliyorum. Ama bunların üstesinden nasıl geleceğimi de biliyorum. Her zaman söyledim, keşke bu tür zorluklar daha fazla gelse çünkü onlar beni daha da güçlendiriyor. Ben böyle biriyim ve meydan okumaları bu şekilde karşılıyorum."
Muslera, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları karşısında kritik goller yedikten sonra, İspanya maçında da hata yapmış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Tecrübeli file bekçisi, teknik direktör Bielsa ile birlikte eleştiri oklarının hedefine konmuştu.
DÖNDÜĞÜNE PİŞMAN OLDU!
4 yıl aranın ardından Uruguay Milli Takımı'na dönen Muslera için Dünya Kupası tam bir kabus oldu. Bielsa'nın öğrencileri grupta Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile berabere kalırken İspanya'ya 1-0 yenilip elendi. Federasyon da özel jeti iptal edince oyuncular tarifeli uçaklarla ülkelerine döndü.
⚽ İspanya, Alex Baena'nın golüyle 1-0 önde! Muslera'nın müdahalesi yeterli olmadı. pic.twitter.com/ANYhDoDhLx
— TRT Spor (@trtspor) June 27, 2026