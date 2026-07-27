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Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları 28 Temmuz Salı günü başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 12:03
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş heyecanı başlıyor
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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları 28 Temmuz Salı günü başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın, 29 Temmuz Çarşamba ve 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Başakşehir, 1-1'in rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle mücadele edecek.

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

28 Temmuz Salı:

Riga (Letonya)-Vardar (Kuzey Makedonya): (3-2)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dila (Gürcistan): (4-0)

CSKA 1948 (Bulgaristan)-Spartak Trnava (Slovakya): (0-0)

Drita (Kosova)-Floriana (Malta): (1-1)

29 Temmuz Çarşamba:

Dukagjini (Kosova)-Lugano (İsviçre): (0-1)

Kopenhag (Danimarka)-Polissya (Ukrayna): (3-3)

SK Rapid (Avusturya)-Santa Coloma (Andorra): (3-1)

30 Temmuz Perşembe:

Tobol (Kazakistan)-Panevezys (Litvanya): (1-1)

At.Escaldes (Andorra)-Vaduz (Lihtenştayn): (0-4)

Inter Turku (Finlandiya)-Başakşehir: (1-1)

Auda (Letonya)-FCSB (Romanya): (3-2)

Pyunik (Ermenistan)-Debrecen (Macaristan): (0-1)

Jablonec (Çekya)-Varazdin (Hırvatistan): (2-3)

Kalju (Estonya)-Shelbourne (İrlanda): (2-5)

Noah (Ermenistan)-Zimbru (Moldova): (1-1)

Ilves (Finlandiya)-Stjarnan(İzlanda): (0-1)

Zire (Azerbaycan)-Paide (Estonya): (0-1)

Levadia (Estonya)-Göteborg (İsveç): (2-1)

Petrocub (Moldova)-Borac (Bosna-Hersek): (0-3)

Györi ETO (Macaristan)-Atert Bissen (Lüksemburg): (6-2)

Nordsjaelland (Danimarka)-GAIS (İsveç): (0-1)

Brann (Norveç)-U.Cluj (Romanya): (2-2)

Zalgiris (Litvanya)-Dinamo Tiflis (Gürcistan): (0-3)

Velez (Bosna-Hersek)-DAC 1904 (Slovakya): (0-1)

H. Boltfelag (Faroe Adaları)-Motherwell (İskoçya): (0-2)

Dinamo Minsk (Belarus)-Neftçi (Azerbaycan): (4-2)

The New Saints (Galler)-Flora (Estonya): (0-1)

Derry (İrlanda)-Rijeka (Hırvatistan): (0-1)

Valletta (Malta)-Rakow (Polonya): (1-3)

Beitar (İsrail)-AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): (1-0)

Vestri (İzlanda)-RFS (Letonya): (1-4)

Shkendija (Makedonya)-Bravo (Slovenya): (1-2)

Ajax (Hollanda)-Vojvodina (Sırbistan): (4-1)

Ludogorets (Bulgaristan)-H. Tel-Aviv (İsrail): (0-2)

Ballkani (Kosova)-Bohemians (İrlanda): (1-2)

Sion (İsviçre)-BATE Borisov (Belarus): (1-1)

UNA Strassen (Lüksemburg)-Partizan (Sırbistan): (0-4)

Austria Wien (Avusturya)-Liepaja (Letonya): (2-0)

Katowice (Polonya)-Zilina (Slovakya): (1-2)

Zrinjski (Bosna-Hersek)-Valur (İzlanda): (0-1)

Panathinaikos (Yunanistan)-Paksi (Macaristan): (2-1)

Gent (Belçika)-LNZ Cherkasy (Ukrayna): (0-0)

CFR Cluj (Romanya)-Alaskhert (Ermenistan): (1-1)

Coleraine (Kuzey İrlanda)-HJK (Finlandiya): (0-5)

Koper (Slovenya)-Runavik (Faroe Adaları): (2-0)

Sutjeska (Karadağ)-Vitebsk (Belarus): (0-3)

Dinamo City (Arnavutluk)-Aluminij (Slovenya): (1-1)

Hibernian (İskoçya)-Malisheva (Kosova): (0-2)

Braga (Portekiz)-Zeleznicar Pancevo (Sırbistan): (1-0)

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