Göztepe'ye ret: Daniel Sales

Göztepe'ye Daniel Sales transferinde kötü haber Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Göztepe, Brezilyalı genç yetenek Daniel Sales için Flamengo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparak transfer atağını başlattı ancak İzmir ekibinin transfer teklifi kabul edilmedi.
Sarı-kırmızılılar, Sport Republic scout ekibinin Brezilya pazarından belirlediği 20 yaşındaki sağ bek için hızlı hamle yaptı; Flamengo'nın ret kararı sonrası Porto'nun rakip teklifi ön plana çıktı.
Göztepe yönetimi, Daniel Sales gibi yüksek potansiyelli gençleri ucuza kadrosuna katma stratejisine devam ederken, bu ret yeni alternatif arayışlarını hızlandırabilir.
Sarı-kırmızılılar, Sport Republic scout ekibinin Brezilya pazarından belirlediği 20 yaşındaki sağ bek için hızlı hamle yaptı; Flamengo'nın ret kararı sonrası Porto'nun rakip teklifi ön plana çıktı.
Göztepe yönetimi, Daniel Sales gibi yüksek potansiyelli gençleri ucuza kadrosuna katma stratejisine devam ederken, bu ret yeni alternatif arayışlarını hızlandırabilir.