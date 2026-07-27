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Beşiktaş'ta '9' numara belirsizliği!

Beşiktaş'ın forvet transferinde Dusan Vlahovic ve Darwin Nunez belirsizliği sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Muhammed Salah transferinin ardından golcü takviyesi için görüşmeleri hızlandırmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 08:54
Haber: Takvim
Beşiktaş'ta '9' numara belirsizliği!
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Beşiktaş'ta forvet transferinde büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'i listesinin ilk sırasına koyan yönetim, Sırp golcünün ağustos ayının ortasına kadar 5 büyük ligden gelecek teklifleri beklemek istemesi nedeniyle transferde yol alamadı.

NAPOLI HAREKETE GEÇTİ

Ayrıca İtalyan basını forvet arayışlarını sürdüren Napoli'nin 26 yaşındaki yıldızı transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı.

BİR DİĞER ADAY NUNEZ

Siyah beyazlılar'ın listesindeki bir diğer yıldız ise Al Hilal forması giyen Darwin Nunez...

Yönetim Uruguaylı forvet için nabız yoklasa da Nunez'in tüm teklifleri gördükten sonra karar vereceği ifade ediliyor.

Yönetimin Muhammed Salah transferinin ardından forvet takviyesi için yaptığı görüşmelere hız vermesi bekleniyor.

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