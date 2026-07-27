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Galatasaray'da Davinson Sanchez için 40 milyon euro!

Galatasaray, Como'nun ilgisine rağmen takımda tutmak istediği Davinson Sanchez'in bonservisini 40 milyon euro olarak belirledi.

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calendar 27 Temmuz 2026 09:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Davinson Sanchez için 40 milyon euro!
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Geçen sezon Suudi Arabistan'dan cazip teklif alan Barış Alper Yılmaz'ı satmayan Galatasaray, aynı stratejiyi Davinson Sanchez için izleme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, Como'nun peşinde olduğu Sanchez'e 40 milyon euro değer biçti.

İtalyanlar'dan 30 milyon euro'nun üzerinde teklif gelmesine rağmen pazarlığa oturulmadı.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Kolombiyalı stoperi kadroda tutmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yeni sezon planlamasını Sanchez'e göre yapıyor.

Dünya Kupası'nda son 16'yı gören 30 yaşındaki oyuncuya ekstra izin verilmişti. Sanchez, Avusturya kampı sona erdikten sonra İstanbul'a gelecek ve takıma katılacak.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 2 kez de gol sevinci yaşadı.

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