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Balıkesirspor Ahmet Uzun'la imzaladı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, son olarak Malatya Yeşilyurtspor forması giyen Ahmet Uzun'u kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor Ahmet Uzun'la imzaladı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, son olarak Malatya Yeşilyurtspor forması giyen Ahmet Uzun'u renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezonu Malatya Yeşilyurtspor'da kiralık geçiren Ankara Keçiörengücü oyuncusu Ahmet Uzun ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon play-off finali oynama başarısı gösteren 24 yaşındaki sağ bek Ahmet'e camiamıza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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