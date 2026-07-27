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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Rafael Leao hamlesi!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için karşı karşıya geldi. İtalyan basınına göre sarı-lacivertliler Milano'ya çıkarma yapmaya hazırlanırken, Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi avantajını transfer kozuna dönüştürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:28 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 11:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Rafael Leao hamlesi!
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Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferi için Milano'ya çıkarma yapmaya hazırlanırken, Galatasaray da Şampiyonlar Ligi kozuyla yarışın içinde yer alıyor.

FENERBAHÇE'DEN MILANO ÇIKARMASI

Habere göre Fenerbahçe, Rafael Leao transferini sonuçlandırmak adına kısa süre içerisinde temsilcilerini Milano'ya gönderecek. Sarı-lacivertlilerin, Milan ile doğrudan masaya oturması bekleniyor.

İtalyan ekibi, 26 yaşındaki yıldız için bonuslarla birlikte en az 50 milyon euro talep ediyor. Tarafların değerlendirdiği alternatif formül ise satın alma zorunluluğu içeren kiralama modeli.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AVANTAJI GALATASARAY'DA

Leao'nun en büyük hedeflerinden biri kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Bu nedenle doğrudan Devler Ligi'ne katılma hakkı elde eden Galatasaray'ın transfer yarışında önemli bir avantaja sahip olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Gornik Zabrze ile rövanş karşılaşmasına çıkacak. Turun geçilmesi halinde Fenerbahçe, üçüncü eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Galatasaray'a kıyasla daha kısa sürede yüksek bir bonservis bedelini ödeme kapasitesine sahip olması nedeniyle transferde önemli bir kozunun bulunduğu ifade edildi.

AMORIM İLE İLK GÖRÜŞME

Milan teknik direktörü Ruben Amorim'in, Avustralya kampında Rafael Leao ile ilk kez yüz yüze görüşeceği kaydedildi. Ancak İtalyan basını, bu görüşmenin oyuncunun geleceğine ilişkin mevcut tabloyu değiştirmesinin zor olduğunu yazdı.

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