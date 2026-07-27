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Galatasaray için Ketelaere iddiası!

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 09:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Ketelaere iddiası!
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Sarı-kırmızılılar dört bir yandan önemli isimlerle temaslarını sürdürüyor. Hem Galatasaray Yönetimi hem de menajer aracılığı ile temasta çok sayıda isim bulunuyor. Bu futbolculardan birisinin de Charles de Ketelaere olduğu iddia edildi.

Daha önce Dries Mertens'ten 10 numara pozisyonunda büyük bir verim alan sarı-kırmızılılar yeniden Belçikalı bir isme yöneldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, Atalanta'nın 25 yaşındaki Belçikalı'sı Charles de Ketelaere'yi yakından takip ediyor.

Alışılmış 10 numaralara göre daha farklı bir isim olan Ketelaere uzun boyu ile dikkat çekiyor. 1.92 boyundaki başarılı futbolcu fiziksel olarak da bu bölgede fark yaratabiliyor. Gerektiğinde de forvette de oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu, gole yakın bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

SEZON PERFORMANSI

Charles de Ketelaere 10 numarada forma giyse de çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Forvet ve merkez orta sahada da uzun boyunun avantajını kullanan Belçikalı futbolcu, iki kanatta ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor. Bugüne kadar 8 farklı bölgede ter döken Ketelaere geçen sezonu 5 gol ve 7 asistle tamamladı.

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