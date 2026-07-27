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Türkiye, Sırbistan'ı geçerek 2'de 2 yaptı

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 57-53 yendi. Turnuvada 2'de 2 yapan ay-yıldızlılar, gruptaki son karşılaşmasında Slovakya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 00:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye, Sırbistan'ı geçerek 2'de 2 yaptı
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Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın B Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 57-53 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, A. Marchetti Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaştı.

İLK YARIYI 13 SAYI FARKLA ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, ilk periyodu 22-10 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte de skor avantajını koruyan milli takım, soyunma odasına 33-20 önde gitti.

SIRBİSTAN SON ÇEYREKTE ÖNE GEÇTİ

Üçüncü periyodun sonunda 44-30 üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar, final çeyreğinde rakibinin 15-0'lık serisine engel olamadı.

Sırbistan bu seriyle 45-44 öne geçti.

MİLLİLER TOPARLANDI

Kalan bölümde yeniden üstünlüğü ele alan Türkiye, parkeden 57-53 galip ayrıldı.

Şampiyonadaki ikinci maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki son karşılaşmasında Slovakya ile mücadele edecek.

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