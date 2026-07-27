Türkiye, Sırbistan'ı geçerek 2'de 2 yaptı

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın B Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 57-53 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, A. Marchetti Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaştı.
İLK YARIYI 13 SAYI FARKLA ÖNDE KAPATTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, ilk periyodu 22-10 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte de skor avantajını koruyan milli takım, soyunma odasına 33-20 önde gitti.
SIRBİSTAN SON ÇEYREKTE ÖNE GEÇTİ
Üçüncü periyodun sonunda 44-30 üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar, final çeyreğinde rakibinin 15-0'lık serisine engel olamadı.
Sırbistan bu seriyle 45-44 öne geçti.
MİLLİLER TOPARLANDI
Kalan bölümde yeniden üstünlüğü ele alan Türkiye, parkeden 57-53 galip ayrıldı.
Şampiyonadaki ikinci maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki son karşılaşmasında Slovakya ile mücadele edecek.
İLK YARIYI 13 SAYI FARKLA ÖNDE KAPATTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, ilk periyodu 22-10 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte de skor avantajını koruyan milli takım, soyunma odasına 33-20 önde gitti.
SIRBİSTAN SON ÇEYREKTE ÖNE GEÇTİ
Üçüncü periyodun sonunda 44-30 üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlılar, final çeyreğinde rakibinin 15-0'lık serisine engel olamadı.
Sırbistan bu seriyle 45-44 öne geçti.
MİLLİLER TOPARLANDI
Kalan bölümde yeniden üstünlüğü ele alan Türkiye, parkeden 57-53 galip ayrıldı.
Şampiyonadaki ikinci maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki son karşılaşmasında Slovakya ile mücadele edecek.