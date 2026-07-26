Milan'da Savinho için transfer planı

Milan, Manchester City'den Savinho için transfer yarışına dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Sun'da yer alan habere göre, Milan, Tottenham'ın da ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
Milan, Savinho'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
TOTTENHAM BU TRANSFERDE ÖNDE
Milan'ın bu ilgisine rağmen Tottenham'ın Savinho transferi konusunda hala daha önde olduğu belirtildi.
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Savinho, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
Milan, Savinho'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
TOTTENHAM BU TRANSFERDE ÖNDE
Milan'ın bu ilgisine rağmen Tottenham'ın Savinho transferi konusunda hala daha önde olduğu belirtildi.
Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Savinho, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.