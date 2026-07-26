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Milan'da Savinho için transfer planı

Milan, Manchester City'den 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 23:27 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 23:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Milan'da Savinho için transfer planı
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Milan, Manchester City'den Savinho için transfer yarışına dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Sun'da yer alan habere göre, Milan, Tottenham'ın da ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Milan, Savinho'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

TOTTENHAM BU TRANSFERDE ÖNDE

Milan'ın bu ilgisine rağmen Tottenham'ın Savinho transferi konusunda hala daha önde olduğu belirtildi.

Manchester City'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Savinho, 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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