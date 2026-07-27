Stefan Ortega, Olympiacos'a gidiyor

Olympiacos, Nottingham Forest'tan ayrılan kaleci Stefan Ortega ile transfer görüşmelerine bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, 33 yaşındaki kaleci, Yunan ekibine transfer olmak konusunda kararsızlık yaşadı ancak daha sonra görüşmeler yeniden başladı.
Olympiacos ve Stefan Ortega arasında yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandığı ve son detayların görüşüldüğü belirtildi.
Deneyimli file bekçisinin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Olympiacos ve Stefan Ortega arasında yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlandığı ve son detayların görüşüldüğü belirtildi.
Deneyimli file bekçisinin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.