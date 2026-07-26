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Rafael Leao için Beşiktaş iddiası!

Beşiktaş'ın şu ana kadar Rafael Leao'nuun menajeriyle en somut görüşmeleri yürüten kulüp olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 23:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rafael Leao için Beşiktaş iddiası!
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bu kez Beşiktaş için Rafael Leao iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Portekizli yıldızın menajeriyle şu ana kadar en somut görüşmeleri yürüten kulüp Beşiktaş oldu.

KİRALIK TRANSFER İZİN YOK!

Galatasaray'ın kiralık teklif haberleri gündeme gelen Leao için Milan'ın transfer kararının kalıcı transfer olduğu ve 27 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine onay verilmeyeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao, İtalyan ekibinde geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

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