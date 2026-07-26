Rafael Leao için Beşiktaş iddiası!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından bu kez Beşiktaş için Rafael Leao iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Portekizli yıldızın menajeriyle şu ana kadar en somut görüşmeleri yürüten kulüp Beşiktaş oldu.
KİRALIK TRANSFER İZİN YOK!
Galatasaray'ın kiralık teklif haberleri gündeme gelen Leao için Milan'ın transfer kararının kalıcı transfer olduğu ve 27 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine onay verilmeyeceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao, İtalyan ekibinde geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.
KİRALIK TRANSFER İZİN YOK!
Galatasaray'ın kiralık teklif haberleri gündeme gelen Leao için Milan'ın transfer kararının kalıcı transfer olduğu ve 27 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine onay verilmeyeceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao, İtalyan ekibinde geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.