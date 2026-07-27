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Konyaspor'da Arthur Masuaku sürprizi

Konyaspor, bonservisi Sunderland'de bulunan 32 yaşındaki sol bek Arthur Masuaku ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 10:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor'da Arthur Masuaku sürprizi
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Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ertan Süzgün'ün haberine göre, yeşil-beyazlılar, bonservisi Sunderland'de bulunan 32 yaşındaki sol bek Arthur Masuaku ile ilgileniyor.

Geçen sezonun ilk yarısını Sunderland'de, ikinci yarısını kiralık olarak Lens'te geçiren deneyimli oyuncu, 10 maçta süre buldu.

Türkiye'de daha önce 2023-2025 dönemi arasında Beşiktaş formasını terleten Arthur Masuaku, siyah-beyazlılarda 108 maçta 3 gol attı ve 18 asist yaptı.

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