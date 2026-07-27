Galatasaray'a Raul Asencio'da rakip çıktı

Real Madrid forması giyen Raul Asencio'nun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezonda 23 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmüyor. Asencio, başlangıçta Real Madrid'den ayrılmak istemese de Mourinho'nun bu düşüncesi sonrası ayrılığa sıcak bakıyor.
MARSILYA DEVREYE GİRDİ
Marsilya, Galatasaray'ın da gündemine gelen İspanyol stoper için devreye girdi.
Fichajes'te yer alan habere göre, Fransız ekibi, Asencio'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Marsilya, yapılacak anlaşmaya belirli maç sayısı ve süreye bağlı olarak 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da eklemeyi planlıyor. Real Madrid de olası transferde bu şartlarla birlikte sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi de eklemek istiyor.
Marsilya'nın transferdeki bu planlarına rağmen Asencio için henüz somut bir teklifi olmadığı belirtildi.
BENFICA TRANSFERDEN ÇEKİLDİ
Raul Asencio ile ilgilenen bir başka takım olan Benfica ise bu transferden çekildi. Portekiz ekibi, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Real Madrid ile görüşmelerde bulundu. Benfica, Real Madrid'in sözleşmeye geri alım hakkı eklemek istemesi nedeniyle Raul Asencio transferini rafa kaldırdı.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.
MARSILYA DEVREYE GİRDİ
Marsilya, Galatasaray'ın da gündemine gelen İspanyol stoper için devreye girdi.
Fichajes'te yer alan habere göre, Fransız ekibi, Asencio'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Marsilya, yapılacak anlaşmaya belirli maç sayısı ve süreye bağlı olarak 15 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da eklemeyi planlıyor. Real Madrid de olası transferde bu şartlarla birlikte sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi de eklemek istiyor.
Marsilya'nın transferdeki bu planlarına rağmen Asencio için henüz somut bir teklifi olmadığı belirtildi.
BENFICA TRANSFERDEN ÇEKİLDİ
Raul Asencio ile ilgilenen bir başka takım olan Benfica ise bu transferden çekildi. Portekiz ekibi, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Real Madrid ile görüşmelerde bulundu. Benfica, Real Madrid'in sözleşmeye geri alım hakkı eklemek istemesi nedeniyle Raul Asencio transferini rafa kaldırdı.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan genç oyuncu, savunma performansıyla birlikte 2 gol, 1 asistle skor katkısı da verdi.