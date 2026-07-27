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Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi için kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Devler Ligi yolculuğunda takımın moral ve motivasyonunu yukarıya çekmek için düğmeye bastı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 09:55
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım Şampiyonlar Ligi için kesenin ağzını açtı
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Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu birinci hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer almayı da çok istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eleme turlarına Gornik Zabrze'yle oynanan ilk maçta 1-0 galibiyetle start veren sarı-lacivertlilere Başkan Aziz Yıldırım'dan prim jesti gelecek.

HER TURA ÖZEL ÖDÜL

Yıldırım, her tur için futbolcuların hesabına ödül parası yatırma kararı aldı. Amaç, teknik heyet ve futbolcuların moral ile motivasyonunu en yukarıya çekmek.

DERBİLERDE DE UYGULANACAK

Yeni sezonda başarı primlerinin özellikle Süper Lig'deki derbi maçlarında da uygulanması bekleniyor.

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