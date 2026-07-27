27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
21:00
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
20:00
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
20:00
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
20:00
27 Temmuz
Haecken-AIK
20:00

Karşıyaka'ya Ethem'den veda

3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da stoper Ethem Örgev, kulübe veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'ya Ethem'den veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da stoper Ethem Örgev (20), yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon bahis soruşturması sonrası kulüplere tanınan hakla amatör olarak Cumayeri Belediyespor'dan transfer edilen genç savunma oyuncusu yeşil-kırmızılı formayla 2 lig maçında görev yapmıştı.

'Karşıyaka formasını giymek benim için büyük bir onurdu' diyen Ethem, "Bu büyük camianın bir parçası olmak, armayı taşımak ve sahada savaşmak unutulmaz bir deneyimdi. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürler. Karşıyaka her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak" dedi.

Öte yandan Karşıyaka deplasmanda hazırlık maçında Somaspor'u Selim ve Efe'nin golleriyle 2-0 yendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.