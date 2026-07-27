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Bodrum FK ailelere ücretsiz kombine verecek

Bodrum FK, ailelerin tribünde birlikte maç izlemesini teşvik etmek amacıyla Güney Kale Arkası D Blok'ta 148 kişilik ücretsiz sezonluk kombine uygulaması başlattı. Başvurular, belirlenen şartları sağlayan aileler için kontenjanla sınırlı olarak alınacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK ailelere ücretsiz kombine verecek
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1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Güney Kale Arkası Tribünü D Blok'ta bulunan alanda 148 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere ailelere ücretsiz sezonluk kombine tanımlaması yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Kombine tanımlamasının yapılabilmesi için aile bireylerinin her biri adına düzenlenmiş, 01.06.2027 tarihine kadar geçerliliği bulunan ve Bodrumspor logolu aktif Passolig kartına sahip olunması zorunludur. Aile Tribünü başvurularının değerlendirilebilmesi için başvuruların anne, baba ve en az 1 çocuğu kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Eksik aile bireyleri ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır" denildi.

Başvuruların bilet@bodrumspor.com.tr sitesi üzerinden yapılacağını belirten kulüp yetkilileri açıklamanın devamından şu ifadeleri kullandı:

"Anne, baba ve çocuklara ait 01.06.2027 tarihine kadar geçerliliği bulunan Bodrumspor logolu Passolig kartı bilgileri, aile bağını gösterir nüfus kayıt örneği veya eşdeğer resmi belge gerekmektedir. Kombine tanımlaması yapılan hak sahiplerinin, sezon içerisinde üst üste 3 iç saha müsabakasına katılım sağlamamaları halinde, kendilerine tahsis edilen kombine hakkı kulübümüz tarafından iptal edilebilecek olup, boşalan kontenjan kulübümüzce uygun görülecek diğer başvuru sahiplerine tahsis edilebilecektir. Başvurular kontenjanla sınırlı olup, değerlendirmeler kulübümüz tarafından ibraz edilen belgeler ve başvuru tarihi dikkate alınarak gerçekleştirilecektir."

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