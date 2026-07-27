Caldwell-Pope, Grizzlies ile anlaşarak serbest kaldı; rotası 76ers

Tecrübeli guard Kentavious Caldwell-Pope, Memphis Grizzlies ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı ve Philadelphia 76ers ile bir yıl, 3.9 milyon dolar değerinde sözleşme imzalamayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Caldwell-Pope, iki yıl ve 8 milyon dolarlık sözleşmeyle Philadelphia'ya imza atan LeBron James ile yeniden takım arkadaşı olacak.
James ile Caldwell-Pope, 2018-2021 yılları arasında Los Angeles Lakers forması altında birlikte mücadele etmiş ve 2020 yılında NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Caldwell-Pope, Haziran 2025'te Orlando Magic'ten takaslanmasının ardından Grizzlies'te yalnızca bir sezon geçirdi.
33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyerken maç başına 8.4 sayı, 2.5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan %41, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %31.6 isabet oranıyla oynadı.
Deneyimli oyuncu, şubat ayında sezonunu kapatan parmak ameliyatı geçirmişti.
13 sezonluk NBA kariyerinde Detroit Pistons, Washington Wizards ve Denver Nuggets formalarını da giyen Caldwell-Pope, ikinci şampiyonluğunu ise 2023 yılında Nuggets ile kazandı.
Philadelphia 76ers, hareketli geçen yaz döneminde ayrıca ayın başlarında Boston Celtics'ten Jaylen Brown'ı kadrosuna katarken, karşılığında Paul George ve draft haklarından oluşan bir paketi Boston'a göndermişti.
James ile Caldwell-Pope, 2018-2021 yılları arasında Los Angeles Lakers forması altında birlikte mücadele etmiş ve 2020 yılında NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Caldwell-Pope, Haziran 2025'te Orlando Magic'ten takaslanmasının ardından Grizzlies'te yalnızca bir sezon geçirdi.
33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyerken maç başına 8.4 sayı, 2.5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı. Sahadan %41, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %31.6 isabet oranıyla oynadı.
Deneyimli oyuncu, şubat ayında sezonunu kapatan parmak ameliyatı geçirmişti.
13 sezonluk NBA kariyerinde Detroit Pistons, Washington Wizards ve Denver Nuggets formalarını da giyen Caldwell-Pope, ikinci şampiyonluğunu ise 2023 yılında Nuggets ile kazandı.
Philadelphia 76ers, hareketli geçen yaz döneminde ayrıca ayın başlarında Boston Celtics'ten Jaylen Brown'ı kadrosuna katarken, karşılığında Paul George ve draft haklarından oluşan bir paketi Boston'a göndermişti.