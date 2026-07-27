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Transfer sezonunun yıldızı Başakşehir 4 projesi!

Fuzul Topraktan'ın Başakşehir 4 projesi, 2+1 daireler için 3.890.000 TL'den başlayan toprak payı fiyatlarıyla yatırımcılara sunuluyor. Projede yüzde 30 peşinat ve 24 ay vade seçenekleriyle avantajlı bir yatırım fırsatı sağlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 14:17 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 14:32
Haber: Sporx.com
Transfer sezonunun yıldızı Başakşehir 4 projesi!
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Yaz ayları, futbol dünyasında transfer döneminin en hareketli zamanlarından biri olarak öne çıkarken, Başakşehir de sporun yanı sıra gelişen şehir yapısı ve yeni konut projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. İstanbul'un önemli spor merkezlerinden biri olan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na ev sahipliği yapan ilçe, planlı kentleşme anlayışı, modern yaşam alanları ve artan konut yatırımlarıyla son yıllarda öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bölgedeki bu gelişim, farklı yatırım modelleri sunan yeni projelerin de hayata geçirilmesini sağlıyor. Fuzul bünyesinde faaliyet gösteren Fuzul Topraktan tarafından tanıtılan Başakşehir 4 projesi de transfer sezonuna gönderme yapan "Transfer sezonunun yıldızı sizi bekliyor!" mesajıyla yatırımcılara sunuluyor. Toprak payı modeli, 2+1 daire seçeneği ve avantajlı ödeme koşullarıyla duyurulan proje, Başakşehir'de yatırım yapmak isteyenler için yeni bir alternatif oluşturuyor.

Fuzul'den Başakşehir'de Yeni Bir Yatırım Seçeneği

Başakşehir 4 projesinde yatırım süreci, evinizin toprak payı modeli üzerinden planlanıyor. Bu yaklaşım, projeye başlangıç aşamasında dahil olmak isteyen yatırımcılara farklı bir yatırım seçeneği sunarken, gayrimenkul yatırımlarını Başakşehir gibi gelişimini sürdüren bir bölgede değerlendirmek isteyenlere de yeni bir fırsat sağlıyor.

Projede 2+1 daireler için toprak payı fiyatları 3.890.000 TL'den başlıyor. Açıklanan başlangıç fiyatı, Başakşehir'de yeni bir projeye yatırım yapmak isteyenler için sunulan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

%30 Peşin ve 24 Ay Vadeli Ödeme İmkanı



Başakşehir 4'te sunulan ödeme planı kapsamında yatırımcılar, %30 peşinat ve 24 ay vade seçeneklerinden yararlanabiliyor. Fuzul güvencesiyle oluşturulan bu ödeme modeli, yatırım planlamasını daha esnek şekilde yapmak isteyenlere farklı bir finansman alternatifi sunuyor.

Toprak payı modeliyle birlikte sunulan ödeme seçenekleri, projeye belirlenen koşullar doğrultusunda dahil olmak isteyen yatırımcılar için planlı bir süreç oluşturuyor.

Başakşehir'de Modern Yaşamın Bir Parçası



Modern mimari anlayışıyla tasarlanan Başakşehir 4 projesi, düzenli peyzaj alanları ve site yaşamına uygun planlamasıyla dikkat çekiyor. Günlük yaşam ihtiyaçlarını destekleyen yerleşim anlayışıyla tasarlanan proje, hem yaşam alanı arayanlara hem de Başakşehir'deki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenlere hitap ediyor.

Transfer sezonunun hareketli atmosferinden ilham alan kampanya mesajıyla duyurulan Başakşehir 4, 2+1 daireler için 3.890.000 TL'den başlayan toprak payı fiyatları, %30 peşin ve 24 ay vade seçenekleriyle Fuzul Topraktan'ın Başakşehir'de sunduğu yeni projeler arasında yer alıyor.

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