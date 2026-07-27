Selin Sayek Böke Yeni Partiye Geçti mi? CHP'den Ayrıldı mı?

Hayır. Selin Sayek Böke'nin yeni bir partiye geçtiğine ilişkin resmi olarak doğrulanmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Kamuoyuna yansıyan iddialar resmi makamlar veya Selin Sayek Böke tarafından doğrulanmadı.

Selin Sayek Böke CHP'den ayrıldı mı?

Mevcut durumda Selin Sayek Böke'nin CHP üyeliğinden istifa ettiğine veya başka bir siyasi partiye katıldığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

Sosyal medyada ve bazı platformlarda ortaya atılan iddialar, resmi açıklamalarla doğrulanmadığı sürece kesin bilgi olarak değerlendirilmiyor.

Yeni Parti iddiaları neden gündemde?

Son dönemde siyasette yaşanan hareketlilik ve yeni parti tartışmaları nedeniyle birçok siyasetçinin ismi farklı iddialarla gündeme geliyor. Selin Sayek Böke de bu isimlerden biri olurken, şu ana kadar yeni bir siyasi oluşuma katıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Resmi açıklama var mı?

Selin Sayek Böke veya CHP yönetimi tarafından, yeni partiye geçiş iddialarını doğrulayan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler olması halinde kamuoyunun resmi kanallar üzerinden bilgilendirilmesi bekleniyor.

Sonuç: Selin Sayek Böke Yeni Partiye Geçti mi?

Hayır. Selin Sayek Böke'nin yeni partiye geçtiğine ilişkin doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. CHP'den ayrıldığı ya da başka bir siyasi partiye katıldığı yönündeki iddialar şu an için resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.