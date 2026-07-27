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Ahmetcan Kaplan için transfer hamlesi

NEC Nijmegen, geçen sezon Ajax'tan kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın bonservisini almak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ahmetcan Kaplan için transfer hamlesi
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NEC Nijmegen, Ajax'tan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı istiyor.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda basınında yer alan habere göre, Ahmetcan Kaplan'ı geçen yıl Ajax'tan kiralayan NEC Nijmegen, bu kez genç oyuncunun bonservisini almak istiyor.

NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan'ın bonservisi için kısa süre içerisinde Ajax ile temasa geçecek.

TRABZONSPOR VE GALATASARAY

Trabzonspor'un da gündemine gelen 23 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, Galatasaray'ın da transfer adayları arasında yer alıyor.

Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ahmetcan Kaplan'ın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

NIGMEGEN PERFORMANSI

Ahmetcan Kaplan, geçen sezon kiralık gittiği NEC Nijmegen'de 30 maçta süre buldu. Genç oyuncu, bu maçlarda savunma performansıyla birlikte 2 kez gol sevinci yaşadı.

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