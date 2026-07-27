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Mourinho, Camavinga'nın biletini kesti!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eduardo Camavinga'ya bu sezon forma şansı bulmasının zor olduğunu bildirdi. Fransız oyuncu ise Real Madrid'de kalma düşüncesini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mourinho, Camavinga'nın biletini kesti!
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Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, takıma geri dönen teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmüyor.

"FORMA ŞANSI BULAMAZSIN" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Radio Marca'da yer alan habere göre, Jose Mourinho, kadroda düşünmediği Fransız yıldız için harekete geçti.

Camavinga ile görüşen Mourinho, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezon forma şansı bulmasının zor olduğunu bildirdi.

REAL'DE KALMAK İSTİYOR

Real Madrid, Mourinho'nun bu düşüncesiyle birlikte Camavinga için uygun bir çıkış arıyor. Camavinga ise Real Madrid'de kalma düşüncesini koruyor. Fransız yıldız, Mourinho'nun kendisine ilettiği düşüncesine rağmen Real Madrid'den ayrılmak istemiyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Eduardo Camavinga, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Fransız Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Camavinga'nın, Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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