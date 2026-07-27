Mourinho, Camavinga'nın biletini kesti!

Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, takıma geri dönen teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmüyor.
"FORMA ŞANSI BULAMAZSIN" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Radio Marca'da yer alan habere göre, Jose Mourinho, kadroda düşünmediği Fransız yıldız için harekete geçti.
Camavinga ile görüşen Mourinho, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezon forma şansı bulmasının zor olduğunu bildirdi.
REAL'DE KALMAK İSTİYOR
Real Madrid, Mourinho'nun bu düşüncesiyle birlikte Camavinga için uygun bir çıkış arıyor. Camavinga ise Real Madrid'de kalma düşüncesini koruyor. Fransız yıldız, Mourinho'nun kendisine ilettiği düşüncesine rağmen Real Madrid'den ayrılmak istemiyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Eduardo Camavinga, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.
Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Fransız Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Camavinga'nın, Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
"FORMA ŞANSI BULAMAZSIN" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Radio Marca'da yer alan habere göre, Jose Mourinho, kadroda düşünmediği Fransız yıldız için harekete geçti.
Camavinga ile görüşen Mourinho, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezon forma şansı bulmasının zor olduğunu bildirdi.
REAL'DE KALMAK İSTİYOR
Real Madrid, Mourinho'nun bu düşüncesiyle birlikte Camavinga için uygun bir çıkış arıyor. Camavinga ise Real Madrid'de kalma düşüncesini koruyor. Fransız yıldız, Mourinho'nun kendisine ilettiği düşüncesine rağmen Real Madrid'den ayrılmak istemiyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Eduardo Camavinga, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.
Real Madrid'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Fransız Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Camavinga'nın, Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.