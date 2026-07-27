Rich Paul, LeBron'un serbest oyuncu süreci için: 'Bir ara herkes öndeydi'

Yıldız oyuncu LeBron James'in menajeri Rich Paul, yıldız oyuncunun Philadelphia 76ers'ı tercih etmeden önceki serbest oyuncu sürecini "duygusal bir roller coaster" olarak tanımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Paul, cuma sabahının erken saatlerinde James'in kariyerine 76ers'ta devam etme kararı almadan önce Golden State Warriors, Miami Heat ve Cleveland Cavaliers'ın da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi şekilde yarıştığını doğruladı.
Paul, ESPN'den Ohm Youngmisuk'un aktardığına göre, Max Kellerman ile birlikte sunduğu "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" adlı podcast'te şu ifadeleri kullandı:
"Sezonun sonundan itibaren yaşananlara bakınca... Miami'den ayrılmanın ya da Cleveland'dan uzaklaşmanın ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz. Kim Stephen Curry ve Draymond Green ile birlikte oynamak istemez ki?"
"Her gün bu duygusal iniş çıkışları görüyordum. Ev, evdir (Cleveland). Miami de Miami'dir. Orada Pat (Riley) var. Bence bir noktada herkes yarışın lideriydi."
James, sonunda ikinci yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere iki yıl ve 8 milyon dolarlık sözleşmeyle Philadelphia'ya imza attı.
Paul, Philadelphia'nın Boston Celtics'ten Jaylen Brown'ı kadrosuna katmasının ve James'in Tyrese Maxey ile olan yakın ilişkisinin bu kararda belirleyici rol oynadığını belirtti.
Paul, "LeBron'u kadroya kattığınız anda her şey değişiyor. Takımın yıldız oyuncusu olarak görülen biri için bunun kolay olmamasının nedeni de bu. Çünkü LeBron geldiğinde size aslında ne kadar büyük ya da ne kadar küçük bir yıldız olduğunuzu gösteriyor. Bunu zihinsel olarak kabullenebilmek özel karakter gerektiriyor." dedi.
Deneyimli menajer sözlerini şöyle sürdürdü:
"LeBron ile Tyrese arasındaki uyum konusunda endişe etmenize gerek yok. Birbirlerini tanıyorlar, birbirlerini benimsiyorlar ve son beş yıldır birlikte çalışıyorlar. Bu yüzden hiçbir direnç olmayacak. Bunun bedelini ödeyemezsiniz. Buna bir değer biçemezsiniz."
Philadelphia, geçtiğimiz sezon playoff ikinci turunda New York Knicks'e 4-0'lık seriyle elenmişti. 76ers, 2001 yılından bu yana konferans finaline yükselemedi.
Paul, ESPN'den Ohm Youngmisuk'un aktardığına göre, Max Kellerman ile birlikte sunduğu "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" adlı podcast'te şu ifadeleri kullandı:
"Sezonun sonundan itibaren yaşananlara bakınca... Miami'den ayrılmanın ya da Cleveland'dan uzaklaşmanın ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz. Kim Stephen Curry ve Draymond Green ile birlikte oynamak istemez ki?"
"Her gün bu duygusal iniş çıkışları görüyordum. Ev, evdir (Cleveland). Miami de Miami'dir. Orada Pat (Riley) var. Bence bir noktada herkes yarışın lideriydi."
James, sonunda ikinci yılı oyuncu opsiyonlu olmak üzere iki yıl ve 8 milyon dolarlık sözleşmeyle Philadelphia'ya imza attı.
Paul, Philadelphia'nın Boston Celtics'ten Jaylen Brown'ı kadrosuna katmasının ve James'in Tyrese Maxey ile olan yakın ilişkisinin bu kararda belirleyici rol oynadığını belirtti.
Paul, "LeBron'u kadroya kattığınız anda her şey değişiyor. Takımın yıldız oyuncusu olarak görülen biri için bunun kolay olmamasının nedeni de bu. Çünkü LeBron geldiğinde size aslında ne kadar büyük ya da ne kadar küçük bir yıldız olduğunuzu gösteriyor. Bunu zihinsel olarak kabullenebilmek özel karakter gerektiriyor." dedi.
Deneyimli menajer sözlerini şöyle sürdürdü:
"LeBron ile Tyrese arasındaki uyum konusunda endişe etmenize gerek yok. Birbirlerini tanıyorlar, birbirlerini benimsiyorlar ve son beş yıldır birlikte çalışıyorlar. Bu yüzden hiçbir direnç olmayacak. Bunun bedelini ödeyemezsiniz. Buna bir değer biçemezsiniz."
Philadelphia, geçtiğimiz sezon playoff ikinci turunda New York Knicks'e 4-0'lık seriyle elenmişti. 76ers, 2001 yılından bu yana konferans finaline yükselemedi.