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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emese Hof'u duyurdu

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hollandalı basketbolcu Emese Hof'u transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 15:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emese Hof'u duyurdu
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Hollandalı oyuncu Emese Hof'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çekya ekibi USK Prag'da forma giyen 30 yaşındaki milli pivot ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hof, USK Prag ile 4 kez lig, birer defa da FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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