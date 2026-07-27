Rizespor, Anthony Martial transferi iddialarını yalanladı

Çaykur Rizespor, bir süredir bazı medya organlarında yer alan Anthony Martial transferi iddialarını yalanladı. Yeşil-mavili kulüp, Fransız forvet ve temsilcileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını resmî açıklamayla duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HERHANGİ BİR TEMAS KURULMAMIŞTIR"
Çaykur Rizespor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bir süredir bazı medya organlarında yayımlanan Fransız forvet Anthony Martial'in kulübümüze transferi yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Kulüp, oyuncu cephesiyle hiçbir iletişim kurulmadığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır."
Yeşil-mavili kulüp, transfer çalışmalarında resmiyet kazanan gelişmelerin yalnızca resmî yayın organlarından paylaşılacağını vurguladı:
"Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmî yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesileyle yeniden hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Çaykur Rizespor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bir süredir bazı medya organlarında yayımlanan Fransız forvet Anthony Martial'in kulübümüze transferi yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Kulüp, oyuncu cephesiyle hiçbir iletişim kurulmadığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Anthony Martial veya menajerleriyle herhangi bir buluşma ya da başka iletişim araçlarıyla bir temas kurmamıştır."
Yeşil-mavili kulüp, transfer çalışmalarında resmiyet kazanan gelişmelerin yalnızca resmî yayın organlarından paylaşılacağını vurguladı:
"Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmî yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesileyle yeniden hatırlatmak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."