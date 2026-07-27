Chelsea'den Danny Welbeck'e kanca!

Chelsea, Brighton'ın deneyimli golcüsü Danny Welbeck'i kadrosuna katmayı değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te David Ornstein'ın haberine göre, Brighton ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 35 yaşındaki futbolcu için Chelsea'nin ilgisi somutlaştı. Brighton cephesi de bu ilgiden haberdar.
XABI ALONSO'NUN LİSTESİNDE
Haberde, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Welbeck'i sadece saha içindeki performansı nedeniyle değil, aynı zamanda liderlik özellikleriyle de kadrosunda görmek istediği belirtildi. Transfer görüşmeleri henüz erken aşamada olsa da, tarafların olası bir anlaşma konusunda iyimser olduğu ifade edildi.
CHELSEA'DE FORVET HAREKETLİLİĞİ
Chelsea'nin kadrosunda birçok santrfor bulunmasına rağmen yaz transfer döneminde önemli değişiklikler yaşanabilir.
Kulüp, Liam Delap ve Emmanuel Emega için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Genç golcü Marc Guiu'nun ise kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılması bekleniyor.
Öte yandan Nicolas Jackson, Bayern Münih'teki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye geri döndü. Alman devi satın alma opsiyonunu kullanmazken, Senegalli golcü hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmedi. Aston Villa'nın da Jackson ile ilgilendiği kaydedildi.
PERFORMANSI
Danny Welbeck, geride kalan sezonda Brighton'ın Premier Lig'de oynadığı 38 maçın 37'sinde forma giydi ve 13 gol kaydetti. Bu performans, tecrübeli forvetin lig kariyerindeki en golcü sezonu oldu.
2020 yılında Watford'dan Brighton'a transfer olan İngiliz futbolcu, Güney kıyısı ekibinde çıktığı 201 resmi maçta 51 gol atmayı başardı.
XABI ALONSO'NUN LİSTESİNDE
Haberde, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Welbeck'i sadece saha içindeki performansı nedeniyle değil, aynı zamanda liderlik özellikleriyle de kadrosunda görmek istediği belirtildi. Transfer görüşmeleri henüz erken aşamada olsa da, tarafların olası bir anlaşma konusunda iyimser olduğu ifade edildi.
CHELSEA'DE FORVET HAREKETLİLİĞİ
Chelsea'nin kadrosunda birçok santrfor bulunmasına rağmen yaz transfer döneminde önemli değişiklikler yaşanabilir.
Kulüp, Liam Delap ve Emmanuel Emega için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Genç golcü Marc Guiu'nun ise kiralık ya da bonservisiyle takımdan ayrılması bekleniyor.
Öte yandan Nicolas Jackson, Bayern Münih'teki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye geri döndü. Alman devi satın alma opsiyonunu kullanmazken, Senegalli golcü hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmedi. Aston Villa'nın da Jackson ile ilgilendiği kaydedildi.
PERFORMANSI
Danny Welbeck, geride kalan sezonda Brighton'ın Premier Lig'de oynadığı 38 maçın 37'sinde forma giydi ve 13 gol kaydetti. Bu performans, tecrübeli forvetin lig kariyerindeki en golcü sezonu oldu.
2020 yılında Watford'dan Brighton'a transfer olan İngiliz futbolcu, Güney kıyısı ekibinde çıktığı 201 resmi maçta 51 gol atmayı başardı.