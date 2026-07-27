27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
0-068'
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
1-1
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
4-0
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
6-0
27 Temmuz
Haecken-AIK
0-0

Anadolu Efes'ten Collin Malcolm hamlesi

Anadolu Efes, ABD'li forvet Collin Malcolm ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 22:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'ten Collin Malcolm hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet oyuncusu Collin Malcolm'u renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, son iki sezonda Paris Basketbol ve Hapoel Tel Aviv formaları giyen Collin Malcolm ile 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Telekom Baskets Bonn ile 2022-23 sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-24 sezonunda da Paris Basketbol ile BKT Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan Collin Malcolm'ın kariyerinde yerel lig ve kupa şampiyonluklarının da bulunduğu aktarıldı.

İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'de geçen sezonu geçiren 29 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde 6.9 sayı, 3.6 ribaunt ve 1 asist ortalamasıyla oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.