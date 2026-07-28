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John Stones'un yeni adresi Inter oluyor

Manchester City'den 10 yılın ardından ayrılan John Stones'un Inter ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 00:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
John Stones'un yeni adresi Inter oluyor
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Manchester City'den ayrılan John Stones'un kariyerine Serie A'da devam etmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla INTER İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, John Stones ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, deneyimli savunmacının İtalyan ekibinden yıllık net 4 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

10 YILIN ARDINDAN VEDA ETTİ

32 yaşındaki İngiliz stoper, 2016 yılında Everton'dan 55.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. Tecrübeli savunmacı, İngiliz ekibinde geçirdiği 10 yılın ardından kulübe veda etti.

KUPALARA DAMGA VURDU

Stones, Manchester City kariyerinde 6 Premier League, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 3 FA Cup ve 5 Lig Kupası şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde önemli rol oynadı.

 

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