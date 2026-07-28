Beşiktaş Salah'ın alternatifini Roma'da buldu!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, bugün düzenlediği basın toplantısında bir süredir görüşme yürüttükleri Muhammmed Salah transferinde şimdilik masadan kalktıklarını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldızın alternatifini buldu.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Roma forması giyen Matias Soule'yi transfer listesine ekledi.
ITALIANO BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Haberde, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, geçtiğimiz hafta Matias Soule ile telefonda görüştüğü belirtildi.
BEŞİKTAŞ'I PLANI
Beşiktaş yönetiminin, ilk aşamada kiralık formülünü devreye sokmak istediği ifade edildi.
SALAH'A BAĞLI
Siyah-beyazlılar, Soule transferi için Mohamed Salah'tan gelecek cevaba göre hareket edecek.
SEZON PERFORMANSI
23 yaşındaki Arjantinli sağ kanat, 42 maçta 7 gol - 8 asistlik performans gösterdi.
Soule'nin İtalyan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor ve Transfermarkt'ta 35 milyon euro değeri bulunuyor.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Roma forması giyen Matias Soule'yi transfer listesine ekledi.
ITALIANO BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Haberde, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, geçtiğimiz hafta Matias Soule ile telefonda görüştüğü belirtildi.
BEŞİKTAŞ'I PLANI
Beşiktaş yönetiminin, ilk aşamada kiralık formülünü devreye sokmak istediği ifade edildi.
SALAH'A BAĞLI
Siyah-beyazlılar, Soule transferi için Mohamed Salah'tan gelecek cevaba göre hareket edecek.
SEZON PERFORMANSI
23 yaşındaki Arjantinli sağ kanat, 42 maçta 7 gol - 8 asistlik performans gösterdi.
Soule'nin İtalyan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona eriyor ve Transfermarkt'ta 35 milyon euro değeri bulunuyor.