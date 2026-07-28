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Okan Buruk'tan Davinson Sanchez'e izin yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Como'nun ilgilendiği Davinson Sanchez'in ayrılmasını istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 07:59
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Davinson Sanchez'e izin yok!
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Galatasaray'da gelecek 10 numara kadar durumu en çok merak edilen isimlerinden başında Davinson Sanchez geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK'TAN RAPOR

Kolombiyalı stoperin adı İtalyan ekibi Como ile anılmaya devam ederken teknik direktör Okan Buruk'tan yönetime rapor gitti.

DAVINSON'A YAPILAN TEKLİF

Sarı kırmızılı kulüpten 4,8 milyon euro alan Sanchez'e İtalyan ekibi senelik 3,5 milyon euro garanti ücret önerirken Buruk oyuncuyla ilgili tavrını net şekilde ortaya koydu.

Okan Buruk'un yönetime "Direkt iskeletimizi oluşturan oyuncuların ayrılığı takıma zarar verir. En basitinden risk oluşturur. Davinson Sanchez'in satışını istemiyorum. İyi bir turnuva (Dünya Kupası) geçirdi ve bizimle kalmalı. Tabii ki kulübün çıkarları daha önemli ancak benim net görüşüm bu yönde" bilgisini verdi.

Bonuslarla 30 milyon euro'nun üzerine çıkan Como çok astronomik seviyele çıkmadığı sürece Sanchez kalacak.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansıyla birlikte 2 kez de gol sevinci yaşadı. 

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